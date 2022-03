Dnevnik o obravnavi beguncev (30. 3.)

Ljubljana, 30. marca - Uroš Škerl Kramberger v komentarju Zgodbe o beguncih v Sloveniji piše o beguncih iz Ukrajine, ki so trenutno v Sloveniji in neučinkovitosti slovenskega sistema. Avtor opozarja, da je v preteklih letih preplet policijskih in administrativnih ukrepov skrbel za to, da bi bilo ljudi, ki bežijo pred vojnami in preganjanjem, pri nas čim manj.