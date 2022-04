Na celjskem Starem gradu začeli obnovo kavarne

Celje, 2. aprila - Na Starem gradu Celje je celjska občina v ponedeljek začela obnovitvena dela. Sanirali bodo strop v kavarni Veronika in v Turistično informacijskem centru. Obnovili bodo tudi moške in ženske sanitarije, zato bodo lahko obiskovalci v tem času koristili sanitarije za invalide. Dela so ocenjena na 55.500 evrov, zaključena pa morajo biti v 45 dneh.