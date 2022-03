Peru ohranil upanje na nastop na nogometnem SP

Lima, 30. marca - Reprezentance Brazilije, Argentine, Ekvadorja in Urugvaja so se iz južnoameriških kvalifikacij že uvrstile za svetovno prvenstvo v nogometu konec leta v Katarju. Peru je z zmago z 2:0 nad Paragvajem, uspešna sta bila Gianluca Lapadula (4. in Yoshimar Yotun (41.), ohranil upanje, da mu bo to uspelo v dodatnih kvalifikacijah.