Newyorške borze končale v zelenem

New York, 29. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Zvišanje cen delnic je posledica napredka današnjih mirovnih pogajanj med Rusijo in Ukrajino v Turčiji. Na pozitivno trgovanje je vplivalo tudi poročilo konferenčnega odbora, da se je marca mnenje Američanov o gospodarstvu izboljšalo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.