Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (29. 3.)

Ljubljana, 29. marca - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o izjavah predsednikov parlamentov držav, ki so se udeležile konference predsednikov parlamentov držav članic EU na Brdu pri Kranju. Poročale so tudi o tem, da je hrvaški premier Andrej Plenković izrazil zanimanje Hrvaške za sodelovanje pri gradnji drugega reaktorskega bloka v Krškem.