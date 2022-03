Odobrena evropska sredstva za energetsko prenovo stavb NIJZ v Ljubljani, Celju in Murski Soboti

Ljubljana, 29. marca - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za celovito energetsko prenovo stavb Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v Ljubljani, Celju in Murski Soboti. Odobrili so tudi sredstva za energetsko prenovo stavb Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano v Kranju in Mariboru.