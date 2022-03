Osumljeni poskusa uboja v Stranski vasi v priporu

Novo mesto, 29. marca - Preiskovalni sodnik je za 46-letnega osumljenca uboja v Stranski vasi odredil pripor, so sporočili s PU Novo mesto. Do incidenta je prišlo, ko so otroci 42-letnika v hišo poškodovanega metali kamenje. Poškodovani se je pritožil, potem pa je med njim ter 42- in 46-letnikoma prišlo do prerivanja, pri čemer je 46-letnik ustrelil oškodovanca.