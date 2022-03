Pogovori v Istanbulu prinesli prve znake morebitnega konca ukrajinske vojne

pripravil Jernej Šmajdek

Istanbul/Kijev/Moskva/Washington/Koebenhavn/Brdo pri Kranju, 29. marca - Današnji rusko-ukrajinski pogovori v Istanbulu so prinesli prve znake optimizma, da bi se morda vendarle lahko končala vojna v Ukrajini, do katere je prišlo zaradi ruskega napada na to državo. Rusija napoveduje močno zmanjšanje svojih vojaških aktivnosti v državi, Ukrajina je ob določenih varnostnih zagotovilih pripravljena na trajno nevtralnost.