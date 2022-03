Nizozemska, Belgija in Irska izgnale ruske diplomate

Haag/Bruselj/Dublin, 29. marca - Nizozemska, Belgija in Irska so zadnje v nizu držav, ki so se odločile za izgon ruskih diplomatov zaradi njihovih dejavnosti, ki niso v skladu z diplomatskimi standardi. Ruski diplomati naj bi delovali kot vohuni. Moskva pa je danes v povračilo za izgon njenih diplomatov iz baltskih držav izgnala deset diplomatov teh držav.