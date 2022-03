Madžarska skupnost bo v Dolgi vasi gradila prenočišča za mlade

Restavracija s teraso bo lahko sprejela 150 gostov, na jedilniku bo hrana iz lokalno pridelanih sestavin. Stavba s prenočišči bo na 617 kvadratnih metrih imela 42 postelj v različnih sobah, tudi apartmaja s kuhinjo, v bližini pa bosta kmalu zrasla sodoben konjeniški center in prireditveni prostor.

Poleg nastanitve mladinskih skupin in drugih turistov bodo prostori namenjeni še bivanju dijakov, ki obiskujejo Dvojezično srednjo šolo Lendava, ali v Lendavi in okolici opravljajo delovno prakso.

Svetniki Pomurske madžarske narodne samoupravne skupnosti pod vodstvom predsednika sveta Ferenca Horvatha so se s projektom seznanili v ponedeljek, v sporočilu za javnost pa zapisali, da je skupnost začela projekt izvajati že v letu 2021, ko je odkupila kompleks stavb nekdanje gostilne s prenočišči v Dolgi vasi. Za zagon poslovanja so zagotovili še dodatnih 143.000 evrov.

Dodali so, da je naložba prilagojena potrebam lokalnih skupnosti na narodnostno mešanem območju, in da bodo z njo ohranili nekatera delovna mesta in odprli nova, saj bodo po zgraditvi zaposlili najmanj 20 ljudi.

V kompleksu bodo lahko izvajali praktično izobraževanje dijakov, ki se šolajo v programih za gostinstvo in turizem, z naložbo pa želijo tudi povezati kulturno in gastronomsko dediščino s kmetijstvom, vinarstvom ter družinskimi podjetji.

Posledično to ne pomeni samo rasti pozitivnih gospodarskih kazalnikov ter mladinskega in drugega turizma, temveč tudi ohranjanje in vzdrževanje kulturne dediščine Pomurja in pomurskih Madžarov, še dodajajo v Pomurski madžarski narodni samoupravni skupnosti.