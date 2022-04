Na avstrijskem Koroškem projekt Miša za spodbujanje branja slovenskih besedil

Projekt Miša, ki je nastal po letu dni priprav, je namenjen otrokom, starim od tri do deset let.

Na spletni strani www.megamisa.at je na voljo stran, na kateri je moč najti izbor 90 otroških knjig v slovenščini in po prebrani knjigi sodelovati pri kvizu ter tako Miši pomagati zbirati zvezdice, ki jih potrebuje za svoje potovanje po galaksiji Č. R. K. Otroci so v prvih dveh tednih projekta za Mišo doslej zbrali že več kot tisoč zvezdic. Ob koncu šolskega leta bodo za vse sodelujoče pripravili večjo prireditev, "kaj tam bo, pa je presenečenje,", je v pogovoru za STA povedal vodja SPZ Mitja Rovšek.

Projekt je razdeljen v tri stopnje zahtevnosti branja, kul, super in mega. Na prvi stopnji gre predvsem za besede same in ilustracijo, tako da je ta namenjena tudi predšolskim otrokom. Na drugi stopnji so v ospredju stavki, na tretji pa že branje, kjer otroci že dojemajo celotno vsebino in nato v kvizih to vsebino tudi preverijo, je še pojasnil Rovšek.

Otroci z vsakim pravilnim odgovorom na kvizu za Mišo zbirajo zvezdice in ne tekmujejo med seboj, ampak sodelujejo. "Za tem je solidarnost, ne tekmovanje," je še dejal Rovšek. Dodal je, da je tako v ospredju skupno število zbranih zvezdic.

V projektu Miša lahko sodelujejo tudi otroci iz Slovenije. Namen projekta je predvsem motivirati otroke do desetega leta, da se zopet približajo knjigi v fizični obliki.

Otroci z avstrijske Koroške si lahko knjige, ki jih izberejo na spletni strani projekta Miša, tudi preko spleta izposodijo v Slovenski študijski knjižnici v Celovcu ali naročijo v celovškem knjižnem centru Haček. Otroci iz Slovenije si jih lahko izposodijo v slovenskih knjižnicah.

Za sodelovanje v projektu lahko otroci izberejo tudi knjigo, ki je ni na seznamu. V tem primeru jo vnesejo v t. i. zakladnico in tam predstavijo knjigo, za katero ustvarjalci projekta preverijo, ali jo jo lahko uvrstijo v omenjene tri stopnje.

Spletna stran je na voljo tako v slovenščini kot nemščini, kvizi pa so namenoma samo v slovenskem jeziku. Dosedanji seznam priporočenih knjig se bo tudi širil. Načrtovano je, da bi letno dodajali vsaj približno 50 knjig.

Nosilec projekta Miša je celovška Slovenska študijska knjižnica, ki je v lasti SPZ. Vodja projekta je Maria Gabriela Pörtsch, pedagoški koncept je zasnovala Bernarda Volavšek Kurasch, bralno gradivo je izbor Dragane Laketić.

Partnerji projekta Miša so celovški knjižni center Haček, tednik koroških Slovencev Novice in izobraževalni referat avstrijske Koroške, ki je med drugim pristojen za vse dvojezične ljudske šole na avstrijskem Koroškem

Za projekt so pridobili finančno podporo s strani republike Avstrije. Majhen delež je prispeval tudi urad za narodne skupnosti dežele avstrijske Koroške. Iz Slovenije posebne finančne podpore ni bilo, a urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu že financira redno delovanje SPZ, iz katerega so tudi črpali sredstva za projekt Miša.

Odziv slovenskih založb je bil po besedah Rovška dokaj dober, a si želijo, da bi se slovenske založbe še v večji meri vključile v projekt Miša.