Mariborske odbojkarice gladko v finale državnega prvenstva

Šempeter v Savinjski dolini, 29. marca - Odbojkarice Nove KBM Branik so se v finalu državnega prvenstva pridružile branilcu naslova Calcitu Volleyju. Mariborčanke so po gladki zmagi s 3:0 na prvi tekmi proti Sipu Šempetru tokrat v gosteh spet zmagale s 3:0, nize so dobile na 18, 17 in 10.