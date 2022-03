Nemčija bo namenila štiri milijarde evrov za izboljšanje naravne zaščite pred podnebnimi spremembami

Berlin, 29. marca - Nemško okoljsko ministrstvo je predstavilo štiri milijarde evrov težak akcijski načrt za izboljšanje naravne zaščite države pred podnebnimi spremembami. Načrt za obdobje do leta 2026 je namenjen zaščiti in obnovi naravnih ekosistemov, da bi ti skladiščili več toplogrednih plinov in prispevali k omejevanju podnebnih sprememb.