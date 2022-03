Vreme: Popoldne sončno z občasno oblačnostjo

Popoldne bo sončno z občasno gostejšo koprenasto oblačnostjo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Temperature bodo od 15 do 18, v vzhodni Sloveniji do 21 stopinj Celzija.

V sredo se bo povsod pooblačilo. Dopoldne bo pričelo deževati v zahodni polovici Slovenije, popoldne se bo dež razširil na večji del države. Na severovzhodu bo povečini suho. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju zjutraj in dopoldne jugo. Najnižje jutranje temperature bodo v večjem delu Slovenije od 5 do 10, najvišje dnevne od 9 do 14, na vzhodu do 16 stopinj Celzija.

Opozorilo: V večjem delu Slovenije je velika požarna ogroženost v naravnem okolju.

Obeti: V četrtek bo oblačno in deževno. Meja sneženja bo na severozahodu na okoli 1000 metrov, drugod med 1300 in 1500 metri. V petek bo oblačno, občasno bo še rahlo deževalo. Ob morju bo pihal jugo.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo slabi. Nad zahodno Evropo je nastalo ciklonsko območje z vremensko fronto. Z jugozahodnikom doteka postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih zahodno od nas pretežno oblačno, drugod bo še povečini sončno. Pihal bo jugozahodni veter, ob severnem Jadranu jugo. V sredo se bo povsod pooblačilo. V krajih vzhodno od nas bo povečini suho, drugod bo občasno deževalo. Ob severnem Jadranu bo pihal jugo.