Viktor Orban: Premier, ki upa na četrto zaporedno zmago

piše Jasna Vrečko

Budimpešta, 31. marca - Viktor Orban in Madžarska - dva pojma, ki sta se v minulem desetletju zarasla skupaj in postala praktično neločljiva. In to ne le v očeh premierja, ki tako rad poudarja "mi Madžari", medtem ko dejansko govori o politiki svoje stranke Fidesz in vlade, na čelu katere je in, tako upa, bo ostal vsaj še nekaj let.