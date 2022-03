Levica spremenila predlog glede obdavčitve praznih in velikih nepremičnin

Ljubljana, 29. marca - Poslanci Levice so v postopek DZ vložili spremenjen predlog zakona o davku na prazne in velike nepremičnine, v katerem so mejo za velikost rezidenčne nepremičnine, ki ne bi bila dodatno obdavčena, zvišali s 120 na 160 kvadratnih metrov, je povedal Luka Mesec. V NSi medtem menijo, da imajo podporo za razpis posvetovalnega referenduma.