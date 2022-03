Celje, 29. marca - Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je v Celju v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo proti Kosovu igrala 0:0. Izbrance Milenka Aćimovića zadnji dve tekmi teh kvalifikacij čakata 9. in 13. junija, in sicer doma proti Andori in v gosteh pri Angliji.