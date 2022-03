Zavezništvo osvobodimo Slovenijo pri vlaganju kandidatur naletelo na težave

Ljubljana, 29. marca - V koaliciji zunajparlamentarnih strank Zavezništvo osvobodimo Slovenijo (ZOS) so pri potrjevanju kandidatnih list za volitve v DZ naleteli na težave. V dveh ljubljanskih volilnih enotah so jim listi zavrnili, v mariborski pa so jo lahko vložili le v imenu stranke Gibanje Zedinjena Slovenija, ki je del omenjene koalicije, ne pa v imenu skupne liste.