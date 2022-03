Rusija bo zmanjšala vojaško aktivnost v Ukrajini, možno srečanje Zelenskega in Putina

Istanbul, 29. marca - Rusija bo v Ukrajini drastično zmanjšala svojo vojaško aktivnost v okolici prestolnice Kijev in bližnjega Černigiva, so po dopoldanskem krogu rusko-ukrajinskih pogajanj v Istanbulu sporočili na ruski strani. Na ukrajinski so medtem povedali, da je možno tudi srečanje obeh predsednikov, Vladimirja Putina in Volodimirja Zelenskega.