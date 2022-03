Raziskava: Porajajoča onesnaževala že prisotna v površinskih in podzemnih vodah Ljubljanske kotline

Ljubljana, 29. marca - Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani je v raziskavi o prisotnosti novodobnih onesnaževal v vodnem okolju Ljubljanske kotline ugotovila, da so porajajoča onesnaževala že prisotna tudi v površinskih in podzemnih vodnih telesih. Ob tem so pozvali, da je treba ravnanje s temi spojinami sistemsko urediti v najkrajšem možnem času.