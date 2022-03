V Kopru postavili temeljni kamen za center starejših z 275 nastanitvenimi enotami

Koper, 29. marca - V Kopru so postavili temeljni kamen za center starejših koncesionarja Deosa, ki bo obsegal 275 nastanitvenih mest. Po pilotiranju bodo samo gradnjo začeli predvidoma septembra in končali do konca leta 2023, prve stanovalce pa naj bi nov dom za starejše sprejel januarja 2024, je pojasnila glavna direktorica Deosa Irena Vincek.