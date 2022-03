Britanska kraljica po več mesecih prvič v javnosti

London, 29. marca - Britanska kraljica Elizabeta II. se je danes prvič po več mesecih pojavila na javnem dogodku, in sicer na zahvalni maši in uradni pogrebni slovesnosti za svojega pokojnega moža princa Philipa, ki je lani umrl v starosti 99 let. Kraljica je imela namreč v zadnjem času težave z zdravjem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.