Mladi za večjo participacijo otrok izpostavili pomen informiranja

Ljubljana, 29. marca - Na sklepni razpravi projekta Naše mnenje šteje! so mladi izpostavili najpomembnejše predloge na področju večje participacije otrok na več različnih področjih. Mladi so izpostavili predvsem pomen povečanja informiranja otrok, enakovredno obravnavo ne glede na spol, zmanjšanje stigme o duševnem zdravju in ustanovitev otroških občinskih svetov.