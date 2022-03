Evropska komisija podelila nagrade za trajnostno mobilnost v mestih

Bruselj, 29. marca - Evropska komisija je v ponedeljek v Bruslju desetič podelila nagrade za trajnostno mobilnost v mestih 2021, ki so jih prejeli nemški Kassel, portugalski Valongo, finski Tampere in grški Retimno. S tem je izrekla priznanje mestom za konkretne ukrepe za zmanjševanje prometnih zamaškov, emisij, prometnih nesreč in pritiska na mestno okolje.