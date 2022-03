DVK: Zakon ne omogoča izjem za oddajo vloge za glasovanje na domu po 20. aprilu

Ljubljana, 29. marca - Volivci, ki bodo pred volitvami v DZ zboleli po izteku roka za oddajo vloge za glasovanje na domu, na dan volitev ne bodo mogli glasovati, so sporočili z Državne volilne komisije. Zakon namreč določa, da morajo volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo zglasiti na volišču, to sporočiti najmanj tri dni pred dnem glasovanja, so pojasnili.