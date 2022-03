Zaradi bojkota Poljske in Češke odpovedano srečanje višegrajskih obrambnih ministrov

Budimpešta/Varšava/Praga, 29. marca - Madžarsko obrambno ministrstvo je odpovedalo srečanje obrambnih ministrov višegrajske skupine, potem ko sta poljski minister in češka ministrica odpovedala udeležbo. Kot razlog sta navedla ravnanje in izjave madžarskih oblasti v povezavi z ruskim napadom na Ukrajino, pa tudi dejstvo, da so v vzhodni sosedi Slovenije v nedeljo parlamentarne volitve.