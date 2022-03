Nemčija želi do leta 2030 več kot potrojiti število polnilnic vodika

Berlin, 29. marca - Nemčija bo občutno razširila svoje omrežje polnilnic vodika, s čimer želi spodbuditi tudi prehod tovornjakov in avtobusov na prijaznejše vire energije in tako narediti dodaten korak k razogličenju prometnega omrežja. Število polnilnic namerava do leta 2030 več kot potrojiti, so sporočili iz upravljalca omrežja H2.