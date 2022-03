Festival Ljubljana napovedal vrhunce letošnjega poletja

Ljubljana, 29. marca - Ljubljana Festival letos praznuje 70 let. V letu, ki ga hkrati zaznamuje 150-letnica rojstva arhitekta Jožeta Plečnika, bo osrednje prizorišče ponovno Poletno gledališče Križank. Med 21. junijem in 8. septembrom bo ponudil baletne in operne predstave, muzikale, komorne in simfonične koncerte.