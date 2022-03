V iniciativi Glas ljudstva zavračajo očitke o izvajanju kampanje za določene politične stranke

Ljubljana, 29. marca - V iniciativi Glas ljudstva so se odzvali na izjave in zapise na Twitterju, v katerih jim predstavniki vlade očitajo, da izvajajo kampanjo za določene politične stranke. V iniciativi poudarjajo, da gre za "lažnive, žaljive in manipulativne" izjave. Svoje poglede na vprašanja civilne družbe so namreč imele možnost podati vse stranke.