V Postojni po dveh letih zopet rentgensko slikanje žensk v okviru programa Dora

Postojna/Ljubljana, 29. marca - V Postojni ta teden ponovno vzpostavljajo rentgensko slikanje žensk v okviru državnega programa za zgodnje odkrivanje raka dojk Dora, so sporočili z Onkološkega inštituta Ljubljana. Kot so dodali, bodo do novembra v okviru programa na slikanje povabili okoli 5500 žensk med 50. in 69. letom iz občin Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica in Cerknica.