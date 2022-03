V Celju so se predstavili kandidati SDS za državnozborske volitve v peti volilni enoti

Celje, 29. marca - V Celju so se danes predstavili kandidati SDS za državnozborske volitve v peti volilni enoti. Kot so povedali ob svojih predstavitvah, je vlada premierja in predsednika SDS Janeza Janše delala dobro in učinkovito. Zato želijo nadaljevati s takšnim delom, ocenili so tudi, da politični prostor v Sloveniji potrebuje bolj prijazno komunikacijo.