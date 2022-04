Enej Gala za uvod v kuratorski cikel Oni v Kinu Šiška

Ljubljana, 2. aprila - V Kinu Šiška so začeli s kuratorskim ciklom razstav, ki letos nosi naslov Oni. Cikel sestavljajo tri razstave, ki jih povezuje ideja figur, človeških in človeku podobnih. Začel ga je umetnik Enej Gala, ki ponuja vpogled v nerazložljive fenomene in nepojasnjena doživetja. Razstava njegovih del je na ogled do 6. maja.