Hrvaška bo spodbujala izobraževanje odraslih z vavčerji za 10.000 kun

Zagreb, 29. marca - Hrvaška bo 1. aprila začela deliti vavčerje v vrednosti 10.000 kun (1318 evrov) za izobraževanje. Koristile jih bodo lahko zaposlene in nezaposlene osebe, ki se bodo izobraževale na področju digitalnih in zelenih vsebin, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Vlada bo za ta program do leta 2026 namenila 300 milijonov kun (39,54 milijona evrov).