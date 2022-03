Ljubljanska borza dopoldne pozitivno

Ljubljana, 29. marca - Ljubljanska borza je današnji trgovalni dan začela v pozitivnem območju. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je dopoldne pri 1205,07 točke oz. 0,35 odstotka nad izhodiščem. Najbolj, več kot odstotek, pridobivajo delnice Krke, ki so vnovič tudi najbolj prometne. V negativnem območju so le delnice Telekoma Slovenije in Zavarovalnice Triglav.