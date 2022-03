Temeljni kamen za nov dom starejših občanov v Ajdovščini

Ajdovščina, 29. marca - V Ajdovščini so danes položili temeljni kamen za gradnjo novega doma starejših občanov Kresnice. V novem domu bo lahko bivalo 149 starostnikov v 111 eno- in dvoposteljnih sobah. Pred postavitvijo temeljnega kamna sta minister za delo Janez Cigler Kralj in direktorica doma starejših občanov Tanja Stibilj Slemič podpisala pogodbo o sofinanciranju.