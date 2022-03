Mariborski kandidati soočili poglede na sežigalnico, predor in financiranje občin

Maribor, 29. marca - Mariborski kandidati za poslance DZ so na današnjem soočenju v organizaciji Večera in BK TV predstavili svoje poglede. Večina je naklonjena izgradnji sežigalnice odpadkov v Mariboru in predora pod mestnim središčem, strinjali pa so se, da je nujno odpraviti podfinanciranje mestne občine.