Škuc z razstavo plakatov obeležuje petdeset let delovanja

Ljubljana, 1. aprila - Študentski kulturni center (Škuc) letos praznuje petdeset let od začetka svojega delovanja. Osrednji dogodek v počastitev obletnice bo razstava plakatov, ki predstavljajo nekaj pomembnejših dogodkov in mejnikov društva ter so zanimivi po svoji likovno-umetniški zasnovi. Razstavo bodo odprli danes ob 17. uri v TAM-TAM plakatni galeriji Figovec.