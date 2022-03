Zagorela mansarda v Zgornjih Partinjah

Sveti Jurij v Slovenskih goricah, 29. marca - V naselju Zgornje Partinje v občini Sveti Jurij v Slovenskih Goricah je v ponedeljek zjutraj zagorelo v mansardi stanovanjske hiše. Z gašenjem so sprva začeli lastniki, nato pa so ogenj dokončno pogasili gasilci prostovoljnih društev iz Svetega Jurija, Pernice in Svete Ane. Kot so sporočili s policijske uprave Maribor, poškodovan ni bil nihče.