Sandi Lovrić od julija v Udineseju

Videm, 29. marca - Slovenski nogometni reprezentant Sandi Lovrić bo od 1. julija igral v italijanski serie A, podpisal je dogovor z Udinesejem, so sporočili iz tega videmskega kluba. Vezist je bil 28. marca pred 24 leti rojen v Lienzu v Avstriji in je za to državo igral v mladinskih kategorijah, od leta 2020 pa nastopa za člansko reprezentanco Slovenije.