Pri prenovi mariborskega gradu sodeluje tudi Pokrajinski muzej

Maribor, 29. marca - Prenova dotrajane vzhodne fasade mariborskega gradu, ki poteka v teh dneh in jo financira Mestna občina Maribor s pomočjo državnih sredstev, poteka tudi v sodelovanju Pokrajinskega muzej Maribor in izobraževalnih institucij. Ti bodo namreč poskrbeli za prenovo lesenih delov vzhodne fasade objekta, so sporočili iz muzeja.