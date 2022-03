ZPS: Le tretjina pregledanih ekoloških živil izhaja iz kmetijstva Slovenije

Ljubljana, 29. marca - Glede na podatke na ekoloških živilih iz 13 trgovin sedmih največjih trgovcev v Ljubljani jih le tretjina izhaja iz kmetijstva Slovenije, ugotavlja Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS). Največ takšnih izdelkov so našli v trgovinah Spar Dravlje, Mercator Črnuče, Lidl Rudnik in Tuš BTC, so sporočili. Obenem so opozorili na skopo ponudbo.