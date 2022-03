Miami po zmagi nad Sacramentom ostaja na čelu vzhodnega dela NBA

New York, 29. marca - Ekipa Miami Heat je v severnoameriški košarkarski ligi NBA doma premagala Sacramento Kings s 123:100 in ima ob istem številu porazov (28) na čelu vzhodnega dela lige dve zmagi več od Philadelphie. V derbiju zahodnega dela pa so igralci Memphis Grizzlies visoko ugnali Golden State Warriors, bilo je 123:95.