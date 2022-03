Na Hrvaškem znova opazno dražje gorivo

Zagreb, 29. marca - Po pocenitvi pogonskih goriv minuli torek sta se danes ob polnoči na Hrvaškem spet podražila bencin in dizel. Cena bencina se je dvignila za 0,61 kune (0,08 evra) in na večini bencinskih postaj znaša 12,45 kune (1,64 evra) na liter, cena dizla pa je poskočila za 1,49 kune (0,20) in znaša 13,51 kune (1,78 evra) na liter.