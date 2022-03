Preddvor, 29. marca - Izjava za medije vodje gasilske intervencije, pilota Slovenske vojske in predstavnika policije o požaru v Potočah v okolici Preddvora bo predvidoma ob 13. uri pri jezeru Črnava ob hotelu Alma, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Dostop do lokacije je z glavne ceste Tupaliče-Hrib-Potoče.