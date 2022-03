V delovni nesreči v ljubljanski Šiški umrl 44-letni moški

Ljubljana, 29. marca - V nesreči pri delu, ki se je v ponedeljek zvečer zgodila v ljubljanski Šiški, je umrl 44-letni moški. Po do sedaj zbranih obvestilih je moški sam opravljal zidarska dela na gradbenem odru, s katerega je padel okoli tri metre v globino in zaradi poškodb umrl na kraju nesreče, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.