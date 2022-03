Primorske novice o lokalnih volitvah (29. 3.)

Ljubljana, 29. marca - Vesna Humar v komentarju Voli lokalno, zmagaj nacionalno piše o povezavi med državnozborskimi in lokalnimi volitvami in župane označi za politične figure. Avtorica prav tako poudari, da mora biti župan vladi vsaj neškodljiv, če že ne prijazen, če želi v svoji občini uresničiti načrte o cestah, telovadnicah in obrtnih conah.