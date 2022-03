Fehervar povedel z 2:1, Salzburg potrebuje le še eno zmago

Ljubljana, 28. marca - V hokejski ligi ICEHL so moštva danes v polfinalu igrala tretji tekmi. Zelo blizu uvrstitvi v finale je Salzburg, ki je na domačem ledu tokrat s 4:0 premagal Vienno Capitals in vodi s 3:0 v zmagah. Madžarski Fehervar pa je v gosteh dobil tekmo z beljaškim VSV prav tako s 4:0 in zdaj vodi z 2:1 v zmagah.