Kamničanke že v finalu državnega prvenstva

Ljubljana, 28. marca - Odbojkarice Calcita Volleyja so se že po dveh tekmah polfinala uvrstile v zaključne boje državnega prvenstva. Danes so še drugič premagale GEN-I Volley, tokrat v gosteh s 3:0 (10, 19, 13). V finalu bodo njihove tekmice boljše iz obračuna med Nove KBM Branikom in Sip Šempetrom, prvo tekmo so dobile Mariborčanke.