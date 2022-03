Predstavniki strank na pogovoru Slovenija po 24. aprilu o izzivih na področju demografije, zdravstva, varnosti in pravne države

Ljubljana, 28. marca - V civilni pobudi Prebudimo Slovenijo so danes pripravili pogovor o načrtih in projektih, ki jih bodo nekatere stranke predstavile v času pred volitvami. Predstavniki strank SDS, NSi, gibanja Povežimo Slovenijo in Naše dežele so ob tem razpravljali o izzivih, ki na področju demografije, zdravstva, varnosti in pravne države čakajo Slovenijo.