Ukrajinski in ruski predstavniki znova za pogajalsko mizo

Istanbul/Ženeva/Bruselj, 29. marca - V prizadevanjih za napredek v pogajanjih, ki bi pripeljala do prekinitve spopadov v Ukrajini, se bodo danes znova sestali ruski in ukrajinski pogajalci. Pričakovanja pred novim krogom pogajanj, ki naj bi v Istanbulu potekala do srede, so sicer na obeh straneh nizka.